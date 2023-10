EA Sports FC 24 Ultimate Team: 5 trucchi per creare una squadra fortissima

Avete appena iniziato a giocare ad EA Sports FC 24 Ultimate Team e volete creare una squadra che vi permetta di vincere tutte le partite? Ecco alcuni trucchi che potrebbero fare al caso vostro.

Sfide Creazione Rosa

Un ottimo modo per ottenere pacchetti gratis è quello di portare a termine le Sfide Creazione Rosa, che sono attività semplicissime in cui il giocatore viene chiamato a completare una rosa con calciatori che soddisfino specifici requisiti, liberandosi al contempo di carte poco utili che non avrebbe utilizzato in altro modo. Le SCR possono anche essere completate dalla Companion App e Web App di EA Sports FC 24 e quindi è possibile ottenere queste ricompense anche mentre non si sta giocando su PC o console.

Squad Battles e Rivals

Dedicatevi alle Squad Battles contro l'IA e ai Rivals contro giocatori in carne ed ossa per scalare le classifiche periodiche e ricevere ricompense in base al posizionamento. Con un po' d'impegno, potreste ricevere grosse quantità di Crediti, pacchetti gratis per EA Sports FC 24 ed esperienza.

Season Pass

Tenete sempre d'occhio le missioni giornaliere, settimanali e bisettimanali: il loro completamento fornisce XP, risorsa che permette di scalare i livelli del pass stagionale e ottenere le tante ricompense gratuite del suo percorso, tra le quali vi sono anche calciatori e pacchetti.

Crediti a volontà

Tra una sbustata e l'altra, in EA Sports FC 24 Ultimate Team otterrete sia calciatori che carte legate ad elementi cosmetici. Se volete un consiglio, vendete tutte le carte di questo tipo per mettere da parte ulteriori crediti e acquistare altri pacchetti.

Intesa

Ora che avete spacchettato a sufficienza grazie ai precedenti consigli, è arrivato il momento di creare una rosa con le carte sbloccate. Oltre a tener conto del punteggio dei calciatori da posizionare in campo, è fondamentale anche sfruttare la meccanica dell'Intesa. Tale meccanica permette di migliorare le prestazioni dei giocatori facendo in modo che giochino nel loro ruolo preferito e che sul campo vi siano altri elementi appartenenti alla stessa nazionalità o che giocano nella stessa squadra/campionato. Per ciascun calciatore l'Intesa va da 0 a 3 Stelle, quindi sarebbe preferibile raggiungere il massimo per il maggior numero di calciatori possibile.