EA Sports FC 24 Ultimate Team: come ottenere tanti pacchetti gratis con le Squad Battles

Avete il disperato bisogno di qualche pacchetto gratis per formare il vostro team dei sogni in EA Sports FC 24 Ultimate Team? Niente paura, poiché abbiamo qualche consiglio utile per ottenere un bel po’ di giocatori per iniziare.

La modalità che dovreste assolutamente tenere d’occhio si chiama Squad Battles e consiste in una serie di match contro l’intelligenza artificiale. Ad ogni partita, si accumulano punti che consentono di scalare una classifica e, al termine della settimana, vengono distribuite ricche ricompense in base al posizionamento di ciascun utente.

Chi riesce a classificarsi tra i primi 200 giocatori, riceve in maniera del tutto gratuita 60.000 Crediti, 700 Punti Esperienza, un Mega-Pacchetto e 2 Pacchetti Giocatori Rari. Questo non significa che classificarsi in una posizione più bassa non sia conveniente, anzi. I gradi Elite, che sono molto più accessibili per gli utenti che decidono di impegnarsi in questa componente di Ultimate Team, permettono ugualmente di ottenere svariate migliaia di Crediti, XP per scalare i livelli del pass e pacchetti gratuiti, il tutto ogni settimana.

Per massimizzare i profitti, si possono completare nel corso delle Squad Battles anche gli obiettivi Maestria Finalizzazione, i quali sono compatibili con qualsiasi modalità di gioco.

Ecco di seguito l’elenco delle sfide e le relative ricompense:

Obiettivo: 10 gol su pallonetto in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Pacchetto due giocatori oro rari (non scambiabile)

Obiettivo: 50 gol con tiri potenti in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Mega-pacchetto (non scambiabile)

Obiettivo: 75 gol con tiri di precisione in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Mega-pacchetto (non scambiabile)

Obiettivo: 50 gol al volo in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Pacchetto giocatori oro (non scambiabile)

Obiettivo: 100 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Mega-pacchetto (non scambiabile)

Obiettivo: 250 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Pacchetto giocatori rari maxi (non scambiabile)

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida per muovere i primi passi nel nuovo EA Sports FC 24.