EA Sports FC 24 Ultimate Team, guida all'Intesa: che cos'è e come migliorarla

Chi gioca la modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24 ha l'obiettivo di creare la squadra più forte possibile per fronteggiare avversari in carne ed ossa e l'intelligenza artificiale nelle varie modalità. Uno dei modi per potenziare l'intero team è sfruttare la meccanica dell'Intesa: scopriamo come funziona e come migliorarla.

Che cos'è l'Intesa?

In EA Sports FC 24 Ultimate Team, l'Intesa è un sistema che va a potenziare le prestazioni dei calciatori in campo in modo più o meno importante. Per ogni giocatore facente parte della rosa, l'Intesa può avere un valore che parte da zero (ossia non vi è alcun tipo di Intesa) fino ad un massimo di tre stelle.

Come migliorare l'Intesa

Per poter potenziare l'Intesa nella modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24, è imprescindibile che ciascun calciatore della squadra occupi la posizione per la quale è più adatto. Se un attaccante viene utilizzato come difensore, non vi è alcuna possibilità di andare a creare Intesa e ottenere i bonus che ne derivano. Chiarito questo importante dettaglio, si può procedere con la scelta dei giocatori al fine di soddisfare ulteriori requisiti che andranno a decretare le migliorie per le varie carte.

Inserendo 2 giocatori della stessa nazionalità o che giocano nello stesso campionato, si ottiene una stella d'Intesa per le carte in questione, con tale bonus che può salire a 2 stelle con 5 calciatori che condividono questa caratteristica e arriva a 3 stelle - il massimo - quando i calciatori sono 8. Quando si parla della stessa squadra, il bonus è di una stella per 2 giocatori, 2 stelle per 4 giocatori e 3 stelle per 7 giocatori. A garantire un ulteriore bonus è l'allenatore, di cui si tiene conto sia della nazionalità che del campionato d'appartenenza. Occorre specificare inoltre che c'è Intesa anche tra giocatori di sesso maschile e calciatrici di sesso femminile, quindi non è importante se la squadra che state mettendo su è mista.

L'ultima precisazione va fatta per le Icone, che in EA Sports FC 24 Ultimate Team possono fare la differenza. La semplice presenza di due qualsiasi carte di questo tipo aggiunge a tutti una prima stella, ma se i giocatori sono della medesima nazionalità, tale bonus sale a due stelle. Si tratta di una meccanica da non sottovalutare, la quale può fare un'enorme differenza in fase di costruzione della squadra.

