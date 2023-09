EA Sports FC 24 Ultimate Team: pacchetti gratis per UT con questi trucchi

Nonostante quest’anno non siano previsti pacchetti premio per i giocatori di vecchia data data di Ultimate Team, nella modalità multigiocatore online di EA Sports FC 24 è comunque possibile ottenere una certa quantità di pacchetti in maniera gratuita, senza dunque spendere né crediti né tantomeno FC Points.

In particolare, esistono molti metodi diversi che, se seguiti, vi permetteranno di guadagnare pacchetti gratis per Ultimate Team, attraverso i quali potrete trovare giocatori e consumabili per potenziare la vostra rosa. Ecco quali sono, prima di continuare a leggere inoltre vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate la guida con i trucchi di EA Sports FC 24 Ultimate Team.

Obiettivi Stagionali

In maniera simile a quanto visto nelle ultime interazioni del calcistico made in EA, ma con una struttura leggermente rivisitata, anche quest’anno la modalità Ultimate Team prevede il susseguirsi di una sorta di stagioni, che scandiscono la progressione all’interno del gioco. Ciascuna di esse porta con sé decine di livelli, in stile Battle Pass, che possono essere raggiunti accumulando punti esperienza derivanti dal completamento degli obiettivi giornalieri, periodici e altri tipi di traguardi. Molti di questi livelli, una volta raggiunti, vi ricompenseranno con dei pacchetti, dal valore sempre crescente mano a mano che salirete di livello. Assicuratevi dunque di completare quanti più obiettivi possibili, ricorrendo quando possibile anche al grinding all’interno della modalità Squad Battles, che prevede scontri in singleplayer contro l’intelligenza artificiale del gioco.

Sfide Creazione Rosa

Anche in FC 24 tornano le Sfide Creazione Rosa, tramite le quali potete ottenere pacchetti e giocatori - anche di altissima qualità - completando una serie di sfide che vi richiederanno di comporre una rosa di giocatori, rispettando però una serie di vincoli via via sempre più stringenti e particolari. Fate tuttavia attenzione quando decidete di avventurarvi in questa modalità, poiché i giocatori che deciderete di utilizzare verranno rimossi per sempre dal vostro club nel momento in cui invierete la rosa completa.

Momenti FUT

I Momenti FUT sono un altro minigioco ereditato dalle precedenti interazioni di Ultimate Team: in esso verrete messi di fronte ad una serie di situazioni di gioco ben definite, durante le quali dovrete completare alcuni piccoli obiettivi a tempo. Se avrete successo, verrete ricompensati con alcune stelle Momenti, le quali possono poi essere spese in un negozio dedicato proprio per acquistare pacchetti di ogni tipo.

Ricompense Amazon Prime Gaming

Infine, non sottovalutate l’opportunità offerta dalle ricompense periodiche di Amazon Prime Gaming: se siete abbonati ad Amazon Prime e avete effettuato il collegamento del vostro account di gioco, infatti, ogni mese riceverete alcuni pacchetti gratuiti come parte delle ricompense fornite dal servizio, senza nessun tipo di spesa aggiuntiva.

