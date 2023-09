EA Sports FC 24 Ultimate Team: tre squadre fortissime con 100.000 crediti

Si sa, nelle prima fasi dell'avventura in Ultimate Team è sempre difficile riuscire a mettere su una squadra senza mettere mano al portafoglio, anche e soprattutto per via delle poche risorse disponibili. Se non sapete come creare un team con 100.000 crediti in EA Sports FC 24, ecco alcuni consigli utili.

Di seguito potete trovare tre diverse squadre del valore di 100.000 crediti, così che possiate avere un solido team con il quale dare il via il vostro viaggio in Ultimate Team.

Squadra 1 Intesa 33 - Media punteggio 83,2

Punta: Richarlison

Attaccante destro: Nico Williams

Attaccante sinistro: Foden

Trequartista centrale: Maddison

Centrocampista destro: Tchouaméni

Centrocampista sinistro: Camavinga

Terzino destro: Pedro Porro

Terzino sinistro: Reinildo

Difensore centrale destro: Akanji

Difensore centrale sinistro: Mario Hermoso

Portiere: Pope

Squadra 2 Intesa 33 - Media punteggio 83,7

Punta: Richarlison

Attaccante destro: Malcom

Attaccante sinistro: Saint-Maximin

Trequartista centrale: Maddison

Centrocampista destro: Sangaré

Centrocampista sinistro: Kessié

Terzino destro: Alexander-Arnold

Terzino sinistro: Henry

Difensore centrale destro: Ibanez

Difensore centrale sinistro: Koulibaly

Portiere: Bounou

Squadra 3 Intesa 33 - Media punteggio 83

Punta: Martinez

Attaccante destro: Berardi

Attaccante sinistro:Grealish

Trequartista centrale: Guendouzi

Centrocampista destro: Zielinski

Centrocampista sinistro: Fernandez

Terzino destro: Wan-Bissaka

Terzino sinistro: Marusic

Difensore centrale destro: Gvardiol

Difensore centrale sinistro: Akanji

Portiere: Meret

Le squadre che abbiamo pensato per voi sono pensate non solo in base al costo dei calciatori, ma anche all'Intesa, la particolare meccanica di gioco che sfrutta la sinergia tra i vari elementi del gruppo in campo.In questo caso ecco la miglior squadra EA Sports FC Ultimate Team con 50.000 crediti