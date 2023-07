EA Sports FC 24 uscita, quanto costa, prezzo, demo, squadre, calciatori e Ultimate Team

Sappiamo quando esce EA Sports FC 24 e in queste ore sono emersi nuovi dettagli sul gioco di calcio Electronic Arts, alcuni già ufficializzati dal publisher mentre altri ancora da confermare. Ecco cosa sappiamo su EA Sports FC, il successore spirituale di FIFA.

Squadre EA Sports FC 24

Electronic Arts ha fatto sapere che EA Sports FC 24 avrà oltre 19.000 calciatori, 700 squadre e 30 campionati tra cui la Premier League inglese, la UEFA Champions League e UEFA Women's Champions League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A TIM, la lista delle squadre nazionali e di club e delle competizioni deve ancora essere aggiornata.

EA Sports FC 24 calciatori

La copertina di EA Sports FC 24 in versione Deluxe mostra una serie di atleti come Mia Hamm, Johan Cruyff, Alex Scott, Ronaldinho, Alexandra Popp, Son Heung-Min, Trinity Rodman, Federico Chiesa, Riquelme, Drogba, Jude Bellingham, David Beckham, Erling Haaland, Marquinhos, Moukoko, Selma Bacha, Virgil Van Dijk e Enzo Fernandez.

Quanto costa EA Sports FC 24?

Il prezzo di EA Sports FC 24 non è ancora stato confermato, questi i prezzi e le versioni emerse da un leak, all'appello manca il prezzo della versione (presumibilmente Legacy Edition) per Nintendo Switch.

EA Sports FC 24 PS5/Xbox Series X|S Standard Edition 79,99 euro

EA Sports FC 24 PC Standard Edition 69,99 euro

EA Sports FC 24 PC Ultimate Edition 99,99 euro

EA Sports FC 24 PS4 e Xbox One Standard Edition 69,99 euro

EA Sports FC 24 Cross Gen Ultimate Edition 109,99 euro

EA Sports FC 24 quando esce?

Un leak ha svelato che EA Sports FC 24 esce il 29 settembre 2023, la Ultimate Edition garantirà l'accesso anticipato di 7 giorni permettendo di iniziare a giocare dal 22 settembre. Queste date devono tuttavia ancora essere confermate.

EA Sports FC 24 ha una demo?

Difficile aspettarsi il ritorno della demo giocabile di EA Sports FC 24, così come accaduto negli ultimi anni però Electronic Arts dovrebbe rendere disponibile la prova gratis 10 ore di EA Sports FC 24 agli abbonati EA Play, disponibile indicativamente a partire da metà settembre 2023.

Ultimate Team tornerà in EA Sports FC 24?

Anche in questo caso, nessuna conferma, ma dubitiamo che Electronic Arts voglia rinunciare agli introiti garantiti dalla modalità più popolare e giocata di FIFA in assoluto. A meno che non ci siano vincoli legali e/o burocratici, Ultimate Team sarà sicuramente presente in EA Sports FC 24.