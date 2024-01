EA Sports FC 24 vende meno di FIFA 23, ma fa più soldi grazie a Ultimate Team

I numeri emersi dall'ultimo report finanziario di EA Sports dicono chiaramente che la perdita della licenza FIFA non ha avuto ripercussioni negative sullo stato di salute del franchise calcistico, che ha trovato in FC 24 un altro, remunerativo esponente.

"La piattaforma FC sta prosperando al centro dell'azione, della comunità dei fan e della cultura del mondo videoludico", ha scritto Electronic Arts nel resoconto finanziario facente riferimento al terzo trimestre dell'Anno Fiscale 2023/2024, ossia ai mesi che vanno dall'ottobre al dicembre del 2023. "Il lancio di EA Sports FC 24 s'è rivelato un grande successo e ha, ancora una volta, superato le nostre aspettative".

Leggendo bene tra le pieghe e i numeri del lungo documento reperibile a questo indirizzo, si evince che, prendendo in esame i rispettivi trimestri di lancio, EA Sports FC 24 ha venduto il 5% delle copie in meno rispetto a FIFA 23. Non conosciamo i dati di vendita globali, tuttavia un indizio sull'andamento delle vendite arriva dal Regno Unito, dove nel primo trimestre di disponibilità EA Sports FC 24 ha venduto 2,25 milioni di copie a fronte delle 2,39 milioni piazzate da FIFA 23 nel medesimo lasso temporale.

I numeri che interessano ad Electronic Arts e ai suoi azionisti sono comunque ben altri, dal momento che, nonostante il calo delle vendite del 5%, EA Sports FC 24 è ugualmente riuscito ad incassare il 3% dei soldi in più rispetto a FIFA 23. Tutto merito della nuova iterazione di Ultimate Team, che ha generato un livello di engagement superiore rispetto al passato. In altre parole, EA Sports FC 24 ha meno giocatori, i quali però stanno spendendo più soldi in microtransazioni.

Il futuro è tutto da vedere, dal momento che battere FIFA 23 anche sul lungo periodo non sarà affatto facile. La stessa EA Sports, ben memore dei record conseguiti dalla precedente iterazione del franchise, preferisce andarci cauta, dichiarando che nei prossimi mesi si aspetta da FC 24 una crescita solo "moderata". Ne riparliamo fra tre mesi al termine dell'anno fiscale 2023/2024, ma l'obiettivo dichiarato di EA Sports è ben chiaro: "far crescere la piattaforma FC fino a farla diventare un fenomeno culturale".