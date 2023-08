EA Sports FC 24, tutte le nuove Face Scan già confermate: quanti juventini!

Anche l'occhio vuole la sua parte, ed EA Sports lo sa molto bene. In vista del lancio di EA Sports FC 24 ha dunque chiamato a raccolta un bel po' di calciatori per scannerizzare i loro volti e inserirli nella nuova iterazione della simulazione calcistica.

Sono decine e decine i nuovi volti destinati ad apparire in EA Sports FC 24. Alcuni sono completamente nuovi, come ad esempio Khvicha Kvaratskhelia, che prima della cavalcata trionfale del Napoli era sostanzialmente sconosciuto; altri invece rappresentano delle versioni aggiornate di volti già presenti ma ritenuti obsoleti o non all'altezza delle aspettative, come nel caso dell'uomo copertina Erling Haaland.

A seguire trovate tutte le Face Scan già confermate. La lista è stata stilata dall'account EAFC 24 News mediante un'operazione di data mining della Closed Beta di EA Sports FC 24, cominciato ufficialmente il 10 agosto.

Acuña (Argentina)

De Paul (Argentina)

Enzo Fernandez (Argentina)

Garnacho (Argentina)

Gomez (Argentina)

Julian Alvarez (Argentina)

Molina (Argentina)

Montiel (Argentina)

Romero (Argentina)

Gnabry (Germania)

Kimmich (Germania)

Musiala (Germania)

Sane (Germania)

Schlotterbeck (Germania)

Sule (Germania)

Chiesa (Italia)

Fagioli (Italia)

Gatti (Italia)

Kean (Italia)

Locatelli (Italia)

Miretti (Italia)

Antony (Brasile)

Bremer (Brasile)

Danilo (Brasile)

Felipe (Brasile)

Militao (Brasile)

Camavinga (Francia)

Dembele (Francia)

Fekir (Francia)

Kounde (Francia)

Tchouameni (Francia)

Trent (Inghilterra)

Stones (Inghilterra)

White (Inghilterra)

Depay (Olanda)

Timber (Olanda)

Xavi Simons (Olanda)

Galan (Spagna)

Gavi (Spagna)

Suso (Spagna)

Jota(Portogallo)

Leao (Portogallo)

Kostić (Serbia)

Vlahović (Serbia)

Inaki Williams(Ghana)

Kudus (Ghana)

Perisic (Croazia)

Rakitic (Croazia)

Haaland (Norvegia)

Kvaratskhelia (Georgia)

Araujo (Uruguay)

Mudryk (Ucraina)

Jackson (Senegal)

Kulusevski (Svezia)

Ezzalzouli (Marocco)

Kang-In (Corea del Sud)

Kessie (Irlanda)

Reinildo (Mozambico)

Chukwueze (Nigeria)

Milik (Polonia)

La lista va intesa come parziale, dal momento che potrebbero esserci tanti altri volti nuovi non ancora identificati dai data miner. Per quanto concerne la serie A, è evidente la grande attenzione riservata ai giocatori della Juventus, con la quale sussiste una partnership commerciale: segnaliamo ad esempio Bremer, Locatelli, Kean, Chiesa, Kostić, Milik, Vlahović e Gatti, mentre per quanto riguarda la squadra campione d'Italia c'è il solo Khvicha Kvaratskhelia.

Altri volti potrebbero essere scovati durante la Closed Beta, che rimarrà attiva fino ai 31 agosto, altri ancora potrebbero spuntare fuori al lancio ufficiale di EA Sports FC 24, che ricordiamo essere previsto per il 29 settembre 2023 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.