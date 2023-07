EA Sports FC 24: il volto di Haaland è ovunque in Norvegia, ecco il divertente spot

A distanza di qualche giorno dall'annuncio del nuovo calciatore che sarà presente sulle copertine di tutte le copie di EA Sports FC 24, Electronic Arts ha pubblicato un simpatico trailer che celebra lo sportivo di origini norvegesi.

Come potete vedere nel filmato in apertura della notizia, la Norvegia si è trasformata per celebrare il volto del gioco, Erling Haaland. La faccia del calciatore è infatti in ogni dove ed è possibile vederla impressa sulle montagne, sui campi da calcio e persino sugli specchi d'acqua della nazione nordica. I fiordi, il Pulpit Rock e l'arcipelago di Henningsvær sono infatti stati trasformati, tramite l'utilizzo di effetti speciali, nei cosiddetti "Haa-landscapes".

Per chi non lo sapesse, Haaland è la nuova promessa del calcio e nel corso della sua prima stagione, giocata come attaccante nel Barclays Premier League, si è aggiudicato il titolo di capocannoniere con la bellezza di 36 reti, traguardo che rappresenta un nuovo record per la lega. Come se non bastasse, l'atleta dalla chioma bionda ha vinto la Scarpa d'Oro europea e altri titoli che solo i calciatori più abili riescono a guadagnarsi.

Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima di EA Sports FC 24 con tutte le novità annunciate all'ultimo evento trasmesso in streaming da Electronic Arts?