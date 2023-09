EA Sports FC 24 Web App e Companion App: download gratis, come accedere, premi, ricompense

In vista del lancio ufficiale, la Web App di EA Sports FC 24 è finalmente disponibile mentre la Companion App sta per arrivare su App Store e Google Play: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle due applicazioni del nuovo gioco di calcio Electronic Arts, indispensabili per gestire al meglio alcuni aspetti del gioco e di Ultimate Team.

Potete accedere alla Web App di EA Sports FC 24 cliccando qui mentre la Companion App è disponibile per il download dal 21 settembre su iPhone, iPad e dispositivi Android, scaricabile da questi link:

EA Sports FC 24 download gratis

EA Sports FC 24 a cosa serve e come accedere

Come ogni anno, la Web App e la Companion App si rivelano indispensabili per i giocatori di Ultimate Team, le due app permettono infatti di acquistare e vendere giocatori, modificare la formazione, partecipare alle SCR (Sfide Creazione Rosa), tenere sotto controllo gli obiettivi e il mercato e sopratutto riscattare premi e ricompense.

Per usare la Web App vi basterà andare sul sito di EA Sports FC con qualsiasi browser supportato (Edge, Chrome, Safari, Firefox) ed effettuare il login con il proprio account Electronic Arts inserendo email e password. Se avete attivato la verifica in due fattori riceverete un codice di accesso via SMS.

Premi e ricompense EA Sports FC 24

Al primo accesso alla Web App o alla Companion App, EA offrirà bonus e ricompense ai giocatori, esattamente come accaduto negli anni scorsi. Al momento il publisher non ha però confermato la natura di queste ultime e dunque restiamo in attesa di dettagli, probabilmente ne sapremo di più non appena EA Sports FC 24 entrerà in fase Accesso Anticipato dal 22 settembre.