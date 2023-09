EA Sports FC 24, la Web App è disponibile: link e funzioni

Per dare modo ai propri utenti di prepararsi al meglio in vista dell'inizio dell'Accesso Anticipato di EA Sports FC 24, riservato agli abbonati EA Play e a coloro che hanno preordinato l'Ultimate Edition, EA Sports ha ufficialmente lanciato la Web App, strumento indispensabile per tutti gli appassionati di Ultimate Team.

La Web App di EA Sports FC 24 è ufficialmente disponibile a questo indirizzo. Mediante questo prezioso strumento, che i veterani hanno già imparato a conoscere con le precedenti iterazioni annuali della simulazione calcistica, è possibile gestire un'ampia varietà di aspetti di Ultimate Team. Qualche esempio? Con la Web App di EA Sports FC 24 è possibile gestire la propria squadra di Ultimate Team, aprire i pacchetti di FUT, utilizzare il mercato dei trasferimenti, completare le Sfide Creazione Rosa (SCR), ottenere i premi delle Squad Battles, delle Division Rivals e di FUT Champions, e utilizzare i consumabili per i propri calciatori anche quando non si ha accesso alle versioni console e PC di EA Sports FC 24.

La Companion App di EA Sports FC 24, ovvero l'applicazione per dispositivi mobili iOS e Android che consente di accedere alle medesime funzioni sopradescritte in mobilità, sarà invece disponibile a partire da domani 21 settembre. Tenete d'occhio i negozi di riferimento del vostro dispositivo, ossia App Store per Apple e Google Play per Android, nel corso della giornata sarà attivato il download gratuito su entrambi.

L'Accesso Anticipato di EA Sports FC 24, ricordiamo, comincia venerdì 22 settembre, mentre il lancio ufficiale del gioco su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch è invece programmato per il 29 settembre.