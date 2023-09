EA Sports FC 24 Web App: quando esce? Ecco la possibile data

EA Sports FC 24 manterrà la modalità Ultimate Team che tanto successo ha riscosso su FIFA, dunque possiamo aspettarci anche il ritorno della Web App e della Compaion App per smartphone. Ma quando esce la Web App di EA Sports FC 24?

Al momento non ci sono date precise e dai canali ufficiali di Electronic Arts tutto tace, tuttavia possiamo fare delle previsioni basate sulla data di uscita del gioco e dell’accesso anticipato. EA Sports FC 24 esce il 29 settembre mentre l’accesso anticipato inizia sette giorni prima, ovvero il 22 settembre: possiamo dunque ipotizzare che la Web App verrà resa disponibile prima di questa data, idealmente tra il 19 e il 21 settembre.

Con la Web App (e la Companion App per iOS e Android) sarà possibile gestire la propria squadra FUT e partecipare alle campagne con relative ricompense, al momento però gli sviluppatori non hanno svelato molti dettagli in merito e dunque non ci resta che attendere pochi giorni per saperne di più.

Nel frattempo emergono i primi rating dei calciatori: ecco chi sono i 50 calciatori più forti di EA Sports FC 24 per un leak, ecco anche i rating di Milan, Inter, Roma, Napoli e Juventus in EA Sports FC 24.