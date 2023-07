EA Sports FC 24 è su Xbox Game Pass, PlayStation Plus o EA Play al lancio?

EA Sports FC 24 è l'erede spirituale della serie FIFA: dopo la rottura tra Electronic Arts e la federazione calcistica, il publisher americano ha dato vita ad una nuova serie sportiva, denominata EA Sports FC, e il primo gioco esce il 29 settembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

EA Sports FC 24 esce anche su Xbox Game Pass, PlayStation Plus o EA Play al lancio? Facciamo chiarezza! Il nuovo videogioco di calcio Electronic Arts non sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass, PC Game Pass o PlayStation Plus (indipendentemente dal tipo di abbonamento sottoscritto: Essential, Extra o Premium) mentre bisogna fare un discorso a parte per EA Play.

Gli iscritti EA Play possono giocare a EA Sports FC 24 per 10 ore dal 22 settembre (non esiste invece una demo pubblica) mentre se siete abbonati a EA Play PRO su PC, dallo stesso giorno avrete accesso libero a EA Sports FC 24 Ultimate Edition in versione completa, giocabile liberamente fino a quando resterete iscritti al servizio.

Se invece non siete abbonati a EA Play Pro, ecco quanto costa EA Sports FC 24, quali sono i bonus preordine e cosa cambia tra le edizione Standard e Ultimate.