EA FC 25: quando esce il nuovo gioco di calcio Electronic Arts?

Quando esce EA Sports FC 25? Nel 2023, Electronic Arts ha interrotto i rapporti con la FIFA lanciando sul mercato EA Sports FC 24, erede spirituale del gioco calcistico più famoso e venduto al mondo. E ovviamente non mancherà un nuovo gioco di calcio anche quest'anno...

Al momento Electronic Arts non ha ancora annunciato nulla su EA Sports FC 25 ma possiamo aspettarci un reveal in primavera o all'inizio dell'estate, con annunci che andranno avanti per tutta la bella stagione fino all'uscita del gioco idealmente prevista per l'inizio dell'autunno, come da tradizione.

Per quanto riguarda l'uscita invece il lancio a settembre sembra praticamente certo: in passato Electronic Arts ha provato a spostare l'uscita di FIFA alla prima settimana di ottobre ma i risultati nella settimana di debutto sembrano essere stati inferiori alle aspettative.

Se dovessimo puntare su una data di uscita di EA Sporta FC 25 diremmo proprio venerdì 27 settembre, con accesso anticipato dal 20 settembre per chi prenota le edizioni Deluxe/Premium, quindi con una settimana di early access come già accaduto anche con EA Sports FC 24 ad esempio.

Le cose andranno davvero così? Lo scopriremo (probabilmente) tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, quando Electronic Arts toglierà i veli a EA Sports FC 25.

