EA Sports FC, annuncio imminente? In rete compaiono le dimensioni della Closed Beta

Potrebbe essere molto vicino il reveal ufficiale di EA Sports FC, l'erede di FIFA in sviluppo presso gli studi di Electronic Arts. Alcuni dettagli emersi in rete lasciano infatti intendere che la compagnia sarebbe pronta ad alzare definitivamente il velo sulla sua nuova produzioni calcistica.

Nello specifico sono stati diffusi dettagli relativi al peso della Closed Beta di EA Sports FC, quantomeno delle piattaforme Microsoft: su Xbox Series X/S il contenuto richiederà 41.57GB di spazio libero per essere installato, mentre su Xbox One il peso complessivo ammonta a 39.23GB. Non ci sono ulteriori dettagli riguardo le versioni PlayStation o quando la Closed Beta dovrebbe essere disponibile, in ogni caso non è da escludere che una conferma da parte di EA possa arrivare a breve.

Del resto, come rivelato negli scorsi mesi dal noto insider Tom Henderson, EA Sports FC dovrebbe essere svelato a luglio per poi uscire nel corso dell'autunno 2023 in un periodo in linea con la pubblicazione dei precedenti giochi di FIFA. Electronic Arts ha inoltre già manifestato grande fiducia nei confronti della sua nuova opera sportiva: EA Sports FC punta ad innovare i giochi di calcio raggiungendo così nuovi livelli di realismo e giocabilità mai toccati prima.

Cresce dunque l'attesa nei confronti del reveal, che speriamo possa avvenire già nelle prossime settimane.