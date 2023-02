EA Sports FC avrà la Premier League: accordo sulle 500 milioni di sterline, per un report

Conclusa la lunghissima storia di FIFA con FIFA 23, Electronic Arts guarda al futuro portando avanti i lavori su EA Sports FC, il suo prossimo gioco di calcio pronto a dare il via ad una nuovissima serie sportiva.

Il gioco non ha ancora una data d'uscita e verrà mostrato ufficialmente in futuro, ma intanto già da tempo gli appassionati si chiedono quali licenze ci saranno in EA Sports FC: sembra che importanti novità in tal senso siano dietro l'angolo, dato che un report di Sky News rivela che EA si sarebbe già assicurata l'intera licenza della Premier League per il suo prossimo titolo calcistico.

L'accordo stretto tra le due parti avrebbe una durata di sei anni ed ammonterebbe ad un totale di quasi 500 milioni di sterline, 488 milioni per la precisione: dovrebbe essere questa la cifra sborsata dal colosso del gaming per avere negli anni a venire il più importante campionato internazionale all'interno del suo gioco. Se la cifra dovesse effettivamente corrispondere al vero, la compagnia americana corrisponderebbe alla Premier League circa 80 milioni di sterline ogni anno.

Con l'addio alla licenza di FIFA, per EA si tratta di un accordo fondamentale per garantire un fortissimo richiamo al suo futuro EA Sports FC, così da dare il via al nuovo franchise nel miglior modo possibile e con il maggior numero possibile di licenze importanti.

A tal proposito, per un report EA Sports diverrà lo sponsor ufficiale de La Liga spagnola a partire dalla stagione 2023/2024.