EA Sports FC confermato su Nintendo Switch: avrà le limitazioni di FIFA Legacy Edition?

Il nuovo corso dell'ormai ex serie di FIFA appena inaugurato da Electronic Arts con il logo ufficiale di EA Sports FC avrà per protagonista anche Nintendo. Il prossimo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts uscirà anche sulle console della famiglia Switch. Sì, ma in quale versione?

La presentazione ufficiale del nuovo marchio di EA Sports FC ha coinvolto le 'tre sorelle' dell'industria dell'intrattenimento videoludico casalingo, con la pubblicazione in simultanea del logo del prossimo kolossal sportivo di EA sullo sfondo dei colori che rappresentano storicamente i team Nintendo (rosso), PlayStation (blu) e Xbox (verde).

Il coinvolgimento della casa di Kyoto nella campagna mediatica approntata da Electronic Arts certifica quindi l'arrivo di EA Sports FC su Nintendo Switch. Il post condiviso dalla Grande N è stato però subissato di messaggi di utenti che, delusi dal 'trattamento' riservato loro da EA e Nintendo con le Legacy Edition dei recenti capitoli di FIFA, dubitano della bontà del porting Switch di EA Sports FC.

Chi ci segue, saprà già che la Legacy Edition di FIFA 23 su Switch ha generato non poche critiche tra gli appassionati in funzione dell'assenza di miglioramenti significativi nella grafica, nelle modalità e nelle meccaniche di gameplay: la trasposizione del simulatore calcistico propone solamente un aggiornamento con le modifiche 'stagionali' delle squadre di club, delle rose e dei valori dei calciatori, oltre a offrire l'accesso alle squadre di club femminili e alle presentazioni televisive attualizzate.

La community, di conseguenza, si chiede se il nuovo corso rappresentato dall'addio alla licenza di FIFA darà a EA il 'pretesto' per allineare i contenuti e il gameplay della versione Switch di EA Sports FC all'offerta contenutistica delle trasposizioni fruibili su PC, PlayStation e Xbox. Staremo a vedere. Nel frattempo, eccovi un approfondimento sulle possibili squadre presenti in EA Sports FC.