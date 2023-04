EA Sports FC cosa sappiamo sull'erede di FIFA: uscita, licenze, campionati e Ultimate Team

Dal 2023 FIFA cambia nome in EA Sports FC, Electronic Arts e la FIFA hanno separato le loro strade ma questo non vuol dire che EA non continuerà ad investire nei giochi di calcio, e come ogni anno l'appuntamento è previsto per l'autunno. Ma cosa sappiamo davvero su EA Sports FC, erede spirituale di FIFA?

Quando esce EA Sports FC?

EA Sports FC verrà svelato a luglio 2023, possiamo aspettarci un lancio previsto in autunno, dunque a settembre o ottobre, così da rispettare la tradizione di FIFA che ha sempre fatto il suo debutto a ridosso della stagione autunnale. Una data precisa non è ancora stata annunciata, sappiamo che EA Sports uscirà anche su Nintendo Switch oltre che su PC e sulle principali console Sony e Microsoft. E presumibilmente, anche su piattaforme mobile come smartphone e tablet.

EA Sports FC: squadre e licenze dei campionati

Questo è un punto certamente importante da chiarire, non potendo contare sulla licenza FIFA, EA Sports FC avrà nomi di squadre, calciatori e campionati di fantasia? Assolutamente no dal momento che Electronic Arts ha stretto numerosi accordi con i club e le federazioni di tutto il mondo, indipendentemente dal rapporto con la FIFA.

Le licenze di EA Sports FC sono tantissime e la compagnia conferma la presenza di oltre 17.000 giocatori reali, 700 squadre, oltre 100 stadi e ben 30 campionati tra cui Serie A TIM e Premier League.

Serie A TIM

Bundesliga

LaLiga Santander

Premier League

UEFA Champions League

UEFA Europa League

Liga Portugal

Eredivisie

MLS Major League Soccer

LPF Liga Profesional de Fútbol

K League

CSL Chinese Super League

RSL Roshn Saudi League

WSL Barclays Women Super League

NWSL National Women's Soccer League

D1 Arkema

UEFA Europa Conference League

Conmebol Libertadores

Conmebol Sudamericana

EFL English Football League

SPFL Scottish Professional Football League

Ligue 1 Uber Eats

EA Sports FC avrà la modalità Ultimate Team?

Electronic Arts non ha annunciato nulla riguardo Ultimate Team ma FUT Sheriff conferma che non solo Ultimate Team ci sarà, ma per la prima volta in assoluto verrà data la possibilità di inserire nella propria squadra anche le atlete delle squadre di calcio femminile.

FIFA che fine farà?

E il tanto caro FIFA, sparirà per sempre? No, a quanto pare no dal momento che un nuovo gioco di calcio FIFA sembra già in sviluppo con un partner diverso da Electronic Arts. E se quest'anno EA Sports FC e eFootball saranno gli unici giochi calcistici presenti sul mercato, dalla fine del 2024 dovrebbe fare la sua comparsa anche FIFA 25, non sappiamo però chi sia al lavoro su questo progetto.