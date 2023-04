EA Sports FC, l'erede di FIFA 24: il calcio femminile all'esordio nel nuovo FUT?

A sorpresa, la stagione videoludica primaverile ha accolto la presentazione ufficiale di EA Sports FC, erede della serie FIFA che per decenni ha accompagnato la crescita di Electronic Arts.

In seguito al mancato rinnovo della licenza di FIFA, il publisher ha deciso di conservare la propria presenza nel mondo del calcio digitale con una nuova IP. Nasce così EA Sports FC, titolo sportivo che sembra voler mantenere molte delle caratteristiche principali del suo predecessore. Tra queste ultime, difficilmente potrà mancare una modalità in stile FUT, ma su questo fronte EA non ha ancora offerto chiare conferme.

In assenza di note ufficiali, hanno trovato spazio gli insider, tra i quali il famigerato FUT Sheriff, che dal proprio account Twitter ha più volte anticipato informazioni sulla serie FIFA poi rivelatesi veritiere. Nel cinguettio che trovate in calce, il leaker si dice certo che FIFA Ultimate Team tornerà in azione anche in EA Sports FC, anche se ovviamente con un nome differente. Ad arricchire l'offerta, prosegue l'insider, i giocatori potrebbero trovare anche il calcio femminile, già grande protagonista di FIFA 23. Per la prima volta, anche le calciatrici professioniste dovrebbero così trovare rappresentazione nella modalità di gioco.



In attesa di conferme, è probabile che il titolo torni a mostrarsi all'inizio dell'estate, in una delle finestre comunicative approntate in sostituzione dell'E3 2023. Atteso su PC e console, lo ricordiamo, EA Sports FC arriverà anche su Nintendo Switch.