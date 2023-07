EA Sports FC esce anche su PS4 o solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S?

C'è ancora molto da scoprire in merito ad EA Sports FC 24, primo capitolo del nuovo corso del simulatore sportivo di EA Sports a fare a meno della licenza FIFA. La compagnia nordamericana è reduce dalla presentazione del gameplay, durante la quale ha svelato le principali funzionalità ludiche e confermato tutte le versioni del gioco.

EA Sports FC 24 esce anche su PlayStation 4 e Xbox One?

Se siete arrivati fin qui, è perché siete curiosi di sapere se EA Sports FC 24 verrà lanciato anche sulle piattaforme di vecchia generazione. Potete gioire, poiché la risposta è sì, EA Sports FC 24 uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Buone notizie anche per i giocatori Nintendo Switch, che per la prima volta dopo molto tempo vedranno arrivare sulla loro console ibrida un episodio non Legacy. EA Sports FC 24 per Switch supporterà infatti anche Ultimate Team!

Ci sono differenze tra le versioni old e current-gen?

Sì, le versioni old-gen di EA Sports FC 24 per PS4, Xbox One e Switch presenteranno alcune differenze rispetto alle edizioni curren-gen per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Sebbene tutte le edizioni possano fare affidamento sul motore grafico Frostbite e sugli Stili di gioco ottimizzati di Opta, le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch di EA Sports FC 24 non dispongono del supporto ad HypermotionV. Questa tecnologia, dove "V" sta per "Volumetrico", utilizza i dati volumetrici di oltre 180 partite di tornei di alto livello (come Champions League, Premier League e Liga spagnola) per ricreare i movimenti nella maniera più autentica possibile, e sarà disponibile solo su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Si segnalano importanti differenze anche in merito al supporto al cross-play. I giocatori PS4 potranno giocare e sfidare solamente i giocatori Xbox One, e viceversa, non potendo far parte del pool degli utenti current-gen PS5, Xbox Series X|S e PC. Nintendo Switch, dal canto suo, sarà totalmente sprovvista del cross-play.