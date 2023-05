EA Sports FC innoverà i giochi di calcio: EA 'estremamente fiduciosa' sul dopo FIFA

Sebbene per il momento ancora non sono state mostrate sequenze di gameplay vero e proprio, la curiosità nei confronti di EA Sports FC è già molto elevata da parte degli appassionati. Dopo l'addio a FIFA, Electronic Arts è pronta a seguire una nuova strada ed è estremamente fiduciosa sul successo del nuovo gioco di calcio.

Parlando ai microfoni di The Mirror, il vicepresidente di EA Sports, David Jackson, si dice sicuro del fatto che EA Sports FC sarà un'innovazione nel suo genere dando il via ad un corso completamente nuovo. "EA Sports FC è la nostra visione per il futuro", dichiara Jackson, che prosegue: "Credo che abbiamo fatto un grande lavoro ed abbiamo avuto un ottimo rapporto con la FIFA, ma per noi è giunto il momento di dare il via ad un nuovo percorso tutto nostro ed essere in grado di rispettare le aspettative dei giocatori. Credo che possiamo fare il meglio attraverso le lenti della nostra piattaforma".

Per Jackson l'addio a FIFA rappresenta l'occasione per dare vita ad esperienze completamente nuove per i fan: "Per noi si tratta di un cambio di prospettive. Ci concentriamo in maniera molto più approfondita sulle nuove opportunità e sulle nuove esperienze che vorremmo regalare ai giocatori. Siamo estremamente fiduciosi su ciò che porteremo sul mercato più avanti quest'anno". Il vicepresidente di EA Sports sottolinea dunque che innovazione e autenticità sono i due elementi chiave del nuovo titolo calcistico, per poi ribadire che in EA Sports FC ci saranno 700 squadre, con ben 19.000 atleti e 30 campionati diversi.

Voci di corridoio sostengono che EA Sports FC verrà rivelato a luglio, per poi esordire nel corso dell'autunno 2023: non resta che attendere l'estate per vedere alzato il sipario in maniera definitiva sul futuro del calcio videoludico secondo EA.