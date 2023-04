EA Sports FC, c'è aria di novità dopo FIFA: un leak svela il sistema di Trait 2.0

La presentazione di EA Sports FC non avverrà prima del mese di luglio, ma un noto leaker particolarmente attivo nell'ambiente ha anticipato quello che potrebbe essere il nuovo sistema di Trait.

Da quello che abbiamo potuto appurare leggendo le dichiarazioni, finora sibilline, della compagnia di sviluppo canadese, sembra che EA Sports FC sia nato nel segno della continuità. I veterani della serie FIFA potranno aspettarsi tutte le modalità che hanno imparato a conoscere in tutti questi anni, oltre a tutte le licenze già incluse in FIFA 23. Ciò, chiaramente, non esclude la presenza di novità più o meno impattanti, d'altronde si tratta pur sempre di un nuovo episodio di una serie che sulla cresta dell'onda da un trentennio.

Una di queste parrebbe essere il nuovo sistema Trait 2.0, che a detta di FutSheriff dovrebbe apportare "benefici evidenti al gameplay" e "animazioni uniche", sia ai singoli giocatori sia alle squadre nella loro interezza. Uno dei tratti descritti dal leaker è "Team Sprinting", che dovrebbe offrire all'intera squadra un bonus alla stamina e, di conseguenza, alla durata delle accelerazioni dei singoli componenti. I Trait sarebbero destinati ad essere suddivisi in due distinte categorie, Base e Icon, ulteriormente distinte in sette tipologie, che FutSheriff chiama Scoring, Passing, Defending, Physical, Goal Keeping e FUT Specific Gameplay.

I Trait non incrementeranno gli attributi e le valutazioni dei giocatori, piuttosto entreranno in gioco in determinate situazioni durane le partite. Tra quelli in fase di test, oltre a Team Sprinting, ci sarebbero anche Team Captain (un boost ai giocatori con un'Intesa bassa), League Star (un boost a tutti i giocatori nella stessa Lega), Lone Wolf (un boost ai giocatori senza compagni di squadra o di nazionalità) e Super Sub (il giocatore arriva dalla panchina con Intesa al massimo). L'obiettivo, in definitiva, sarebbe quello di "incrementare il realismo dei giocatori e offrire maggiore diversità nei tratti per riflettere le caratteristiche dei calciatori reali".