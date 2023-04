EA Sports FC: tutte le licenze già confermate, dalla Serie A alla Champions League

Dopo aver chiuso definitivamente i rapporti con la FIFA, quest'oggi EA Sports ha presentato il logo della sua nuova serie calcistica, intitolata EA Sports FC. Il primo capitolo di questo nuovo corso verrà svelato ufficialmente a luglio, ma nel frattempo la compagnia di sviluppo canadese ha già svelato qualche succosa informazione.

Per scoprire di che pasta è fatto EA Sports FC bisognerà attendere ancora diversi mesi, in compenso EA Sports ha già offerto delle preziosissime conferme in merito al parco licenze. Il sito ufficiale di EA Sports FC già assicura la presenza di un ampio spettro di campionati maschili e femminili, ventitré per il momento, che i fan della serie FIFA saranno felici di ritrovare. Ecco tutti quelli già rivelate:

Calcio maschile

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

Conmebol Libertadores

Conmebol Sudamericana

Serie A TIM

Bundesliga

LaLiga Santander

Premier League

EFL (English Football League)

SPFL (Scottish Professional Football League)

Ligue 1 Uber Eats

Liga Portugal

Eredivisie

MLS (Major League Soccer)

LPF (Liga Profesional de Fútbol)

K League

CSL (Chinese Super League)

RSL (Roshn Saudi League o Saudi Professional League)

Calcio Femminile

UEFA Women's Champions League

WSL (Barclays Women Super League)

NWSL (National Women's Soccer League)

D1 Arkema

Nonostante il cambio di denominazione, i veterani di FIFA si sentiranno subito a casa, dal momento che EA Sports ha assicurato la presenza del suo consolidato portafoglio di licenze comprensivo di(a fronte dei 23 già confermati sul sito ufficiale e riportati nell'elenco soprastante), incluse partnership esclusive con Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e MLS.