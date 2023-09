EA Sports FC Mobile 24: tutti i contenuti che si possono trasferire da FIFA Mobile

Come ormai ben saprete, nel corso delle ultime ore è arrivato un corposo aggiornamento che rivoluziona il vecchio FIFA Mobile, modificandone sia il nome che i contenuti. Se anche voi avete aggiornato ad EA Sports FC Mobile 24, ecco cos’è che potrete trasferire dalla vecchia versione.

Cosa si può trasferire in EA Sports FC Mobile

Per quello che riguarda i contenuti che verranno automaticamente trasferiti da FIFA Mobile ad EA Sports FC Mobile al momento dell’aggiornamento, questi sono solo tre. Oltre al nome utente e all’ID utente, che sono entrambi legati all’account Electronic Arts, verranno ereditate anche le sospensioni (ossia i ban) e i FIFA Points. In questo caso, però, la valuta collegata alle microtransazioni sarà trasferita con un nome diverso, visto che ora prende il nome di FC Points.

Contenuti non trasferibili in EA Sports FC Mobile

Ad essere più consistente è invece l’elenco di elementi che purtroppo non si potranno trasferire in seguito all’aggiornamento che segnerà la trasformazione di FIFA Mobile in EA Sports FC Mobile.

Ecco di seguito tutti i contenuti che si perderanno al momento dell’update:

Rosa oggetti giocatore

Monete

Gemme

Campionati e record campionato

Livello account

Oggetti di personalizzazione (Emote, Logo, Divise e Stadi)

Posizioni in classifica

Tifosi e coppe

Potenziamenti abilità

Oggetti di aumento livello

Lista amici e record amici

Progressi Pass stelle

Missioni

