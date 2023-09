EA Sports FC Mobile 24: quando esce, link download gratis, premi e ricompense

EA Sports FC Mobile 24 è la nuova versione del gioco di calcio gratis Electronic Arts appositamente sviluppata per dispositivi mobile come smartphone e tablet con sistema operativo iOS, iPadOS e Android. Ma quando esce EA Sports FC Mobile e dove si scarica? Ecco tutto quello che c'è da sapere per iniziare a giocare.

EA Sports FC Mobile 24: quando esce e download

EA Sports FC Mobile esce il 26 settembre, iniziamo dicendo che non ci sarà una nuova app da scaricare, l'app attuale FIFA Calcio verrà aggiornata in EA Sports FC Mobile. Dunque se possedete già l'applicazione vi basterà effettuare l'aggiornamento, in caso contrario potete effettuare il download da App Store e Google Play seguendo questi link:

Premi e ricompense EA Sports FC Mobile 24

Electronic Arts specifica che "più alta è la tua valutazione GEN, più premi riceverai. In base al tuo GEN specifico, riceverai premi specifici nella nuova stagione."

Nella nuova stagione i giocatori riceveranno premi Founders in base al valore del GEN alla fine dell'attuale stagione. I punti Founders possono essere usati per giocatori, monete e oggetti estetici tra cui loghi divise, stadi ed emote.