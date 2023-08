EA Sports FC Mobile gratis su iOS e Android: il nuovo trailer svela il gameplay

Dopo aver svelato le licenze di EA Sports FC Mobile, Electronic Arts scende in campo per mostrare le primissime sequenze di gameplay (e in-engine) del nuovo videogioco di calcio destinato ad approdare gratuitamente a settembre su dispositivi iOS e Android.

La nuova versione del videogioco mobile di EA Sports FC aggiornerà l'esperienza grafica, ludica e contenutistica dell'attuale app di FIFA Calcio per introdurre tutta una serie di migliorie, modifiche e ottimizzazioni, come ribadisce lo stesso publisher e sviluppatore statunitense snocciolando gli interventi compiuti e le sorprese previste:

"Scendi in campo e sperimenta le novità portate dall'Impact Control come Power Shot, Knock On e Hard Tackle, studiati per stravolgere il gameplay e renderlo ancora più bello e immersivo. Spazio anche al nuovo sistema di tiri, alla velocità di gioco dinamica e alle modifiche apportate per riflettere la personalità dei singoli calciatori, tutti aspetti che puntano a portare il gameplay a un nuovo livello".

Sul fronte dei contenuti, EA Sports FC Mobile vanterà un database tanto ampio da comprendere oltre 18.000 calciatori, 500 squadre e 25 campionati, oltre alle competizioni più importanti come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Conference League e campionati come la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e LaLiga spagnola.

Il lancio di EA Sports FC Mobile è previsto per il 26 settembre su App Store e Google Play, sia come app a se stante che come aggiornamento per l'odierno FIFA Calcio. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video gameplay trapelato della versione Switch di EA Sports FC 24.