EA Sports FC Mobile è ufficiale: svelate le licenze del gioco gratis

oltre ad aver annunciato tante novità su EA Sports FC 24, il colosso dell'industria videoludica ha confermato anche l'arrivo della controparte per smartphone e tablet del calcistico, ovvero EA Sports FC Mobile.

Stando a quanto dichiarato da Electronic Arts, non si tratterà di un'applicazione nuova di zecca, poiché al momento del lancio verrà pubblicato un grosso aggiornamento per l'attuale FIFA Mobile che ne stravolgerà il titolo e aggiungerà nuovi contenuti.

A tal proposito, di seguito trovate l'elenco parziale delle licenze ufficiali di EA Sports FC Mobile:

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

Premier League

LALIGA EA SPORTS

Bundesliga

Serie A TIM

Ligue 1 Uber Eats

MLS

Per quello che riguarda la data d'uscita, gli sviluppatori non hanno annunciato nulla e si sono limitati a confermare che maggiori dettagli arriveranno in prossimità dell'uscita.

Il team ha inoltre precisato che:

"EAS FC Mobile offre una vera e unica esperienza calcistica su dispositivi mobili. Con i calciatori, i club, i campionati e le gare più importanti al mondo, potrai giocare con giocatori dei migliori club e campionati."

In attesa di novità, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in via gratuita su dispositivi Android, iPhone e iPad.

