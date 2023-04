EA Sports FC, proseguono i leak: trapela una lista con 20 Eroi ed Icone

EA Sports FC, il primo capitolo del nuovo corso di EA Sports, non verrà svelato prima del prossimo mese di luglio, ma in questi giorni il noto leaker FutSheriff si sta dando letteralmente alla pazza gioia anticipando quelli che potrebbero essere i contenuti del gioco di calcio.

Il leaker, evidentemente in contatto con qualcuno impegnato nella lavorazione del gioco o quantomeno molto vicino a chi ne sa qualcosa, ha affermato che gli sviluppatori di EA Vancouver stanno testando ben 20 calciatori tra Icone ed Eroi. Nella lista figurano campioni molto amati, tra i quali spiccano senz'altro nomi del calibro di Gianluca Vialli, Arjen Robben, Zico e Carlos Tévez. Eccola al gran completo:

Tevez

Kompany

Sneidjer

Aguero

Ramires

Robben

Arda Turan

Bobby Charlton

Zico

Beasley

Berbatov

Ribery

Vialli

John Riise

Kanu

Futre

Francescoli

Nakamura

McManaman

Rosicky

Lizarazu

Giuly

Non è chiaro quanti di questi finiranno effettivamente nel gioco al day one, tuttavia FUT Sheriff ha spiegato che l'obiettivo attuale è quello di aggiungere 4 nuove Icone e 4 nuovi Eroi in EA Sports FC. Il leaker, ricordiamo, è salito agli onori della cronaca anche nei giorni scorsi, quando ha anticipato il possibile debutto del nuovo Traits System 2.0 in EA Sports FC.

Oggi, intanto, abbiamo cominciato ad interrogarci su quale team di sviluppo potrebbe ereditare la licenza FIFA dopo la separazione da EA Sports.