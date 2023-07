EA Sports FC: quando esce, Beta, accesso anticipato, è un gioco gratis o a pagamento?

Sappiamo che l'erede di FIFA, EA Sports FC verrà annunciato a luglio e in queste ore è trapelata anche la Closed Beta di EA Sports FC che farebbe pensare ad un annuncio molto ravvicinato per il gioco di calcio Electronic Arts.

In queste ore il leaker Bilibili-kun ha svelato una serie di informazioni su EA Sports FC, che però devono ancora essere confermate dal publisher, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.



Iniziamo parlando della Closed Beta di EA Sports FC, recentemente è stato avvistato il client per console Xbox, la Beta su Xbox Series X/S pesa 41GB mentre su Xbox il peso è pari a 39GB, non ci sono dettagli riguardo le dimensioni del client per PC, PS4 e PS5, e nemmeno informazioni precise sulla data di lancio della Closed Beta del successore di FIFA. Sarà esclusiva temporale Xbox? Improbabile (quasi impossibile), ma non ci resta che attendere annunci ufficiali per saperne di più.



Passiamo ora alla data di uscita di EA Sports FC: secondo Bilibili-kun il gioco esce il 29 settembre 2023, andando quindi ad occupare il consueto slot di FIFA. Due le versioni disponibili, ovvero Standard e Ultimate Edition, quest'ultima garantirà l'accesso anticipato di 7 giorni, ovvero a partire dal 22 settembre, dallo stesso giorno inizierà anche la prova gratis della durata di dieci ore per gli abbonati EA Play.



Per quanto riguarda l'ipotesi di una distribuzione gratis con supporto per acquisti in-app, questi rumor sembrano smentiti dalla presenza di due diverse edizioni, dunque EA Sports FC sarà certamente un gioco premium in vendita sia in formato fisico che digitale e non verrà lanciato come gioco free to play.