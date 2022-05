EA Sports FC: quando esce il nuovo gioco di calcio al posto di FIFA?

Electronic Arts ha ufficializzato che l’accordo di licenza con la FIFA per i diritti del nome del popolarissimo gioco di calcio omonino non è stato rinnovato. A partire dal 2023 i nuovi giochi di calcio si chiameranno EA Sports FC.

Le informazioni a disposizione in questa fase sono però ancora molto poche: tutto quello che sappiamo nel momento in cui scriviamo è che FIFA 23 verrà sviluppato e pubblicato regolarmente dagli studi di Electronic Arts, con grande probabilità su tutte le piattaforma attualmente in commercio (PlayStation, Xbox, PC, Stadia e Nintendo Switch, come FIFA 22) in una data che sarà posizionata probabilmente intorno alla seconda metà di settembre, come da tradizione.

Il passaggio effettivo del brand al nuovo nome avverrà solamente dall'anno successivo, andando così a coprire la stagione calcistica 2023/2024. Per scoprire nel frattempo i primi dettagli trapelati finora e le squadre che probabilmente troveremo all'interno del gioco, non perdete il nostro approfondimento su quali squadre ci saranno in EA Sports FC.

Considerando che la FIFA ha già annunciato ufficialmente che il nome del brand verrà dato in gestione ad un'altra azienda, la progressiva frammentazione del mercato dei calcistici videoludici rischia di creare una situazione spinosa per le licenze. Ecco quindi quali licenze possiamo aspettarci di trovare in futuro all'interno di EA Sports FC.