EA Sports FC: quali squadre ci sono? Ecco cosa sappiamo

Attraverso un comunicato ufficiale, Electronic Arts conferma il cambio di nome per FIFA : EA Sports FC arriverà nel 2023, dando il via al nuovo corso dei giochi calcistici del colosso americano.

Sappiamo già quali squadre ci saranno in EA Sports FC? Attualmente è ancora troppo prematuro parlare dei team che saranno effettivamente presenti nel gioco, in ogni caso la stessa EA ha già fornito alcuni dettagli in merito confermando che saranno incluse 700 squadre per un totale di oltre 19.000 calciatori provenienti da tutto il mondo. Presenti anche 100 stadi e 30 diversi campionati, frutto di oltre 300 partner con licenza individuale.

Tra i contenuti confermati troviamo inoltre la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga, la Serie A e MLS, oltre a molte altre licenze ancora. Per quanto riguarda le squadre, si può ipotizzare che la larga maggioranza dei club più famosi e tifati al mondo dovrebbe essere presente, salvo eventuali eccezioni di peso dovute alle licenze in possesso di Konami: restando tra le squadre italiane, si pensi ad esempio alla mancanza in FIFA 22 di Juventus, Roma, Lazio e Atalanta (presenti nel gioco EA con nomi non ufficiali), in quanto le società hanno firmato contratti d'esclusiva con la compagnia giapponese.

Con EA Sports FC che non farà il suo esordio prima del 2023 inoltrato, la questione licenze potrebbe subire ulteriori evoluzioni nei prossimi mesi, in ogni caso non sembrano esserci dubbi: il futuro dei giochi di calcio targato EA sarà ricchissimo di giocatori e squadre.