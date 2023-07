EA Sports FC: quali squadre e stadi di Serie A ci sono, c'è anche la Serie B?

Il nuovo gioco di calcio Electronic Arts esce il 29 settembre 2023 su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC, ci sono però da chiarire ancora numerosi aspetti legati alle licenze di campionati, calciatori e squadre di EA Sports FC 24, in particolare per quanto riguarda la Serie A e la Serie B italiane.

EA Sports FC 24 c'è la Serie A?

Sì, la Seria A rientra tra i campionati attualmente confermati per EA Sports FC 24, la lista provvisoria e in espansione include:

Liga Portugal

Belgium Jupiler League

Eredivisie

Liga Profesional de Futbol-Argentina

Roshn Saudi League

Korea K League 1 & 2

Chinese Super League

A-League

Süper Lig

Liga 1

Ekstraklasa

Austrian Bundesliga

Credit Suisse Super League

Superliga

Scottish Professional Football League

Lega Serie A

SSE Airtricity League Premier Division

Allsvenskan

Elitserien

EFL League One

EFL League Two

3.Liga

Indian Super League

EA Sports FC 24 che squadre italiane ci sono?

Lega Serie A è uno dei partner esclusivi di EA Sports FC 24, mentre non ci sono ancora notizie certe sulle squadre di Serie A presenti, nel comunicato di presentazione il publisher cita sommariamente alcune città: "Da Milano a Torino, da Roma a Napoli, gioca con alcune delle più grandi star della serie A TIM."

Sicuramente la Juventus sarà presente con nomi e loghi ufficiali dal momento che alcuni giocatori delal squadra piemontese compaiono tra le immagini promozionali di EA Sports FC 24.

Stadi italiani di EA Sports FC 24

Anche in questo caso le conferme sono poche, EA parla di 115 stadi autentici da tutto il mondo citando il Santiago Bernabéu e il nostrano Allianz Stadium.

Serie B in EA Sports FC 24

Da questo punto di vista purtroppo non ci sono conferme riguardo la presenza della serie B, che non viene citata in alcun documento o comunicato ufficiale, tuttavia come detto la lista dei campionati è in continua espansione.