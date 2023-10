EA Sports FC Tactical annunciato: il calcio diventa a turni su dispositivi mobili

Ricordate quando EA Sports si separava dalla FIFA spiegando che cercava una maggiore libertà nella realizzazione di videogiochi calcistici? Ebbene, la compagnia nordamericana ha appena tirato fuori dal cilindro un titolo nuovo di zecca, EA Sports FC Tactical, che si approccia al calcio con un sistema strategico a turni.

In uscita all'inizio del 2024 su dispositivi mobili iOS e Android, EA Sports FC Tactical promette "un nuovo modo di giocare al gioco più importante del mondo" chiedendo agli utenti di compiere "scelte iperstrategiche" mentre sono immersi in "un gameplay a turni che combina autenticità senza rivali e divertimento iperreale".

L'offerta di lancio comprenderà oltre 5 mila calciatori, tra i quali sono stati già confermati Erling Haaland, Son Heung-min, Jude Bellingham, Federico Chiesa e Virgil van Djik, provenienti dai principali campionati e tornei calcistici del mondo, inclusi Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A e UEFA Champions League.

L'approccio tattico enfatizzerà le scelte strategiche in-game, chiedendo agli utenti di gestire e potenziare i propri calciatori, affinché possano migliorare in attacco/difesa e imparare nuove mosse abilità, e gestire il posizionamento della squadra in campo. Tra le modalità incluse figureranno amichevoli, competizioni online (classificate incluse), Campionati e Gilde. Il gioco verrà distribuito in formato free-to-play con il supporto agli acquisti in-app. Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio, le pre-registrazioni sono già aperte:

EA Sports FC Tactical non va confuso con EA Sports FC Mobile, che invece ha rappresentato un aggiornamento gratuito per FIFA Mobile. Si tratta dunque di prodotti separati con finalità diverse.