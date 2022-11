EA Sports FIFA Mix: Spotify lancia la playlist con i brani più amati della serie FIFA

Anno dopo anno, Electronic Arts ha riposto una grande cura anche nella selezione musicale per i suoi giochi di FIFA, sempre più ricchi di brani da ascoltare in sottofondo mentre si naviga attraverso i menù di gioco.

In particolare FIFA 23 ha una soundtrack davvero enorme, con 95 brani complessivi che lo rendono l'episodio della serie più ricco in tal senso. E considerato inoltre che FIFA 23 è anche l'ultimo episodio della serie EA, la compagnia americana ha unito le forze con Spotify per dare vita ad una playlist con i 100 brani più ascoltati di sempre tra quelli inclusi a partire da FIFA 98 per poi arrivare all'ultimo capitolo pubblicato a settembre 2022. Si tratta di un totale di almeno 1000 canzoni, tutti raccolti negli appositi album presenti su Spotify.

EA Sports FIFA Mix ci offre però la Top 100 delle colonne sonore della serie, con dati piuttosto interessanti relativi anche all'Italia. Di seguito ecco i 5 brani di FIFA più ascoltati in streaming nel nostro paese:

Glass Animals - Heat Waves di FIFA 21 Avicii - The Nights di FIFA 15 Blur - Song 2 di FIFA 98 Imagine Dragons - On Top of the World di FIFA 13 Ghali - Habibi di FIFA 19

Scopriamo anche quali sono le 5 canzoni di FIFA più aggiunte dai fan nelle proprie playlist:

John Newman - Love Me Again di FIFA 14 Avicii - The Nights di FIFA 15 Imagine Dragons - On Top of the World di FIFA 13 Saint Motel - My Type di FIFA 15 Smallpools - Dreaming di FIFA 14

Infine, a livello globale Heat Waves dei Glass Animals si è rivelata la canzone di FIFA più ascoltata in streaming di tutti i tempi, mentre Love Me Again di John Newman è stata la più aggiunta nelle playlist di sempre, anche in questo caso a livello mondiale.