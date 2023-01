EA Sports PGA Tour 2023: il ritorno del golf in grande stile

Dopo un lungo periodo di riposo, EA ha deciso di tirare fuori dal cilindro un gioco di golf, puntando alle potenzialità dell’hardware di ultima generazione per stupire i videogiocatori che amano questa disciplina o ne sono incuriositi.

È così che nasce EA Sports PGA Tour, titolo di prossima uscita che abbiamo visto in movimento durante una presentazione per la stampa.

Una valanga di contenuti

In sede di presentazione del gioco, gli sviluppatori di EA Sports PGA Tour 2023 hanno subito messo in chiaro le cose: il gioco vuole segnare il ritorno in grande stile per la serie e, pertanto, mira a soddisfare tutti i palati con una generosa quantità di contenuti e modalità. Non è un caso se lo stesso team ha ribattezzato il gioco come ‘Home of the Majors’, scelta atta proprio a sottolineare anche e soprattutto la presenza di quasi tutti gli eventi principali legati al mondo del golf maschile e femminile. Sì, perché nel gioco sono presenti sia atleti di sesso maschile che quelli di sesso femminile, in entrambi i casi dotati di fattezze ed animazioni quanto più vicine possibili alla loro versione in carne ed ossa. A tal proposito, gli esponenti della software house hanno spiegato che non vi è solo un’attenzione nei confronti dei modelli, ricreati tramite la tecnica del body scanning (la quale è avvenuta con l’utilizzo di ben 30 telecamere), ma anche nel campo delle animazioni. È stata infatti introdotta nel discorso la tecnologia intitolata ShotLink, che dal 2001 ad oggi ha compiuto notevoli passi in avanti: grazie a questo strumento, le movenze di ogni sportivo sono state analizzate accuratamente, così che ogni tipo di tiro potesse essere eseguito con le piccole differenze che contraddistinguono ciascun atleta. L’impiego della tecnologia ShotLink ha contribuito anche alla realizzazione di numerosi stili di tiro e al day one di PGA Tour 2023 potremo colpire la sfera con ben 20 diverse tecniche. Non meno importante è il contributo di TrackMan, altro sistema che garantisce un comportamento della palla vicino alla realtà, visto che si tratta di un software che raccoglie (e raccoglierà, grazie alle partite dei giocatori sin dal lancio) dati sia dai filmati di reali partite di golf che da altre fonti. In sostanza, ci troviamo di fronte ad una sorta di intelligenza artificiale il cui allenamento non potrà che migliorare ulteriormente quello che ci è sembrato già un ottimo punto di partenza.

In quanto al gameplay, gli sviluppatori promettono un’esperienza dotata di tutte le caratteristiche per divertire giocatori di tutte le fasce. Pur essendo un prodotto simulativo, il prodotto firmato EA Sports dovrebbe garantire l’ingresso anche ai neofiti grazie a meccaniche ‘easy to learn, hard to master’, così che nessuno venga lasciato indietro. Nella breve sequenza di gameplay mostrata, è stato anche possibile notare come il gioco possa adattarsi alle esigenze dei giocatori tramite una sequela di assist e opzioni aggiuntive dell’interfaccia che rendono l’azione di gioco più o meno simulativa. Possiamo ad esempio mostrare a schermo una linea che indica la traiettoria della palla, così da non dover stare troppo a pensare all’influenza di fattori esterni quali il vento o il tipo di tiro. Se non siete amanti di feature del genere, sappiate che vi è anche la possibilità di disabilitare tutto questo e, stando alle parole degli sviluppatori, la totale assenza di assist ha messo in difficoltà persino i giocatori professionisti che l’hanno testata.

Personalizzazione e meccaniche ruolistiche

Come ogni sportivo che si rispetti, anche PGA Tour 2023 implementa una modalità carriera che arricchisce in maniera sostanziale l’offerta. In questa specifica componente del gioco, l’utente viene chiamato a creare il proprio alter ego digitale con un approfondito editor per poi guidarlo fino all’apice del successo: tale percorso non sarà costituito dalle sole gare, ma anche dalla crescita dei suoi parametri che avviene come in un gioco di ruolo. Si avrà quindi l’opportunità di migliorare le abilità del golfista tramite la distribuzione di punti abilità, i quali verranno accumulati prendendo parte a tornei o a carriere. Proprio a questo proposito, i giocatori avranno l’occasione di dare il via alla personalissima storia del loro atleta partendo da una delle tre opzioni disponibili: USGA/R&A, Korn Ferry Tour o PGA Tour, ciascuna caratterizzata da un livello di partenza diverso che si traduce in una maggiore complessità delle sfide. Si potrà anche decidere di giocare una stagione nei campionati più famosi come l’Asia-Pacific Amateur Championship o l’Augusta National Women’s Amateur con l’obiettivo di accumulare punti stagionali e scalare le classifiche globali.

Oltre a competizioni di questo tipo, i possessori del gioco potranno anche scegliere se prendere parte ad eventi sportivi online con supporto ad un massimo di 16 utenti, sebbene gli sviluppatori abbiano confermato la presenza del multiplayer locale, considerato il modo principale per giocare contro altri giocatori. A tal riguardo, vi sarà anche la possibilità di giocare con un solo controller, senza quindi il bisogno che più di una periferica sia connessa alla console. A prescindere dalla modalità giocata, l’estetica ricoprirà un ruolo centrale dell’esperienza. Che si tratti dell’atleta creato dal giocatore o dei golfisti di fama mondiale, potremo vedere gli atleti sul campo mentre indossano abiti ed accessori appartenenti a brand di successo. Sulla scia di quanto già visto in Need For Speed Unbound, anche PGA Tour 2023 vanta la partnership con marchi del calibro di Puma, Adidas, Nike, Asics e tantissimi altri. Questi oggetti faranno parte dell’equipaggiamento degli sportivi, i quali potranno quindi essere personalizzati nell’aspetto e nella strumentazione. Sembrerebbe inoltre che l’estetica di elementi quali la mazza siano slegati dalle loro performance sul campo, così da evitare che eventuali microtransazioni possano influire sull’abilità.

Si punta al fotorealismo

Una simile ricercatezza nel gameplay viene affiancata anche da una cura maniacale nella realizzazione dei green, il cui numero ammonta a 30 al momento del lancio e verrà espanso grazie ad un supporto post-lancio gratuito. Dall’Augusta National ad Gharbour Town, ogni singolo campo è stato riprodotto fedelmente tramite l’ausilio della fotogrammetria e di un’attenta analisi delle superfici avvenuta con l’impiego di droni. Unita alle potenzialità del Frostbite, che è il motore che darà vita a tutto questo, il risultato è davvero notevole e alcuni degli screenshot proposti durante l’evento cui abbiamo preso parte erano difficilmente distinguibili dalle foto scattate alle controparti reali dei campi da golf. Bisognerà verificare la bontà tecnica del titolo su console e nelle fasi in game, ma è chiaro che il comparto tecnico di questo PGA Tour 2023 sia parecchio promettente.

Anche il comparto sonoro sembra piuttosto curato, con centinaia di ore di commenti registrate grazie all’aiuto di personaggi noti al pubblico di appassionati come Frank Nobilo, Sir Nick Faldo e Iona Stephen. Oltre ad ascoltare pareri sull’andamento del match, le voci ci terranno compagnia con aneddoti su sportivi e green, tramite un sistema che tiene conto della porzione della mappa coinvolta nella partita, così da non attivare mai un contributo audio fuori contesto. Insomma, sembra proprio che i presupposti per un ritorno in grande stile vi siano tutti e le promesse per un supporto post-lancio costante, in grado di introdurre nuovi green e competizioni come la Ryder Cup e l’U.S. Open lasciano ben sperare anche per la sua durata nel tempo. Non ci resta quindi che attendere il prossimo 24 marzo 2023, quando il gioco raggiungerà gli scaffali nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Epic Store, Steam ed EA App).