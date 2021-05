EA Sports PGA Tour confermato per la primavera del 2022 su PS5 e Xbox Series X/S

Il golf secondo Electronic Arts ha adesso una finestra di lancio: il colosso americano ha infatti confermato che EA Sports PGA Tour farà il suo debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dalla primavera del 2022.

Il colosso americano non ha in verità riferito esplicitamente su quali console arriverà il suo nuovo titolo golfistico, riferendosi ad esso come "gioco di gofl next-gen", lasciando così intendere che le nuove console Sony e Microsoft vedranno l'uscita di questo titolo. Tuttavia, in una dichiarazione recente, è stato confermato che EA non abbandonerà PS4 e Xbox One, e che tutti i titoli sotto etichetta EA Sports da qui e per tutto l'anno fiscale 2022 sarebbe arrivati anche sui sistemi di vecchia generazione: ciò comprende anche EA Sports PGA Tour che potrebbe dunque debuttare anche su PS4 e Xbox One, sebbene per il momento non siano state citate ufficialmente.

Ricordiamo inoltre che EA Sports PGA Tour utilizzerà il Frostbyte, il principale motore grafico di EA che dovrebbe quindi garantire un realismo assoluto e un'eccellente resa grafica sui sistemi di nuova generazione. Per il momento, invece, non è chiaro se il titolo arriverà anche su PC, dato che nessun discorso è stato fatto in merito: non resta che attendere futuri aggiornamenti, con anche una data di uscita ancora più definita.