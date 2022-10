EA Sports PGA Tour: il golf secondo Electronic Arts si mostra nel primo teaser trailer

Dopo la conferma che EA Sports PGA Tour arriverà nella primavera 2023, il titolo golfistico di Electronic Arts è sparito dai radar, con la compagnia americana che non ha più fornito aggiornamenti sullo status dei lavori o mostrato filmati relativi al prodotto. Il silenzio però è appena cessato.

Proprio in concomitanza con l'esordio sul mercato di PGA Tour 2K23, in uscita il 14 ottobre 2022, EA offre un primo, veloce assaggio della sua simulazione di golf, attraverso un teaser trailer della durata di trenta secondi. Non vengono mostrate vere e proprie sequenze di gameplay, ma scorci delle buche e degli scenari inclusi all'interno dell'opera, che sembrano vantare una grandissima cura nei dettagli ed un ottimo impatto visivo generale.

Ancora presto, però, per una data d'uscita definitiva: il filmato di EA Sports PGA Tour ribadisce che il titolo sportivo sarà disponibile sempre nel corso della prossima primavera, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Pochi finora i dettagli confermati ufficialmente dagli sviluppatori: si sa per certo che il gioco è sviluppato con il Frostbyte Engine come motore grafico, e tra i campionati saranno presenti la FedExCup, il The Players Championship e l'Amundi Evian Championship.

Con tutta probabilità EA rivelerà maggiori dettagli sul suo PGA Tour nei prossimi mesi: gli appassionati di golf attendono con curiosità.