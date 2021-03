EA Sports PGA Tour: il nuovo gioco di golf per PS5 e Xbox Series X utilizza il Frostbite

È arrivato a sorpresa nel corso del pomeriggio l'annuncio di EA Sports PGA Tour, il nuovo titolo dedicato agli appassionati di golf in sviluppo presso Electronic Arts.

Del gioco non si hanno al momento molte informazioni e sul sito ufficiale del gioco possiamo comprendere come il prodotto sia pensato per le console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Come tutti i prodotti più recenti del colosso del mondo videoludico, anche EA Sports PGA Tour farà uso del Frostbite Engine, il quale dovrebbe garantire una resa grafica all'altezza delle nuove macchine da gioco Sony e Microsoft. Per quello che riguarda le possibilità offerte dal gioco, pare vi sia la presenza di una modalità carriera e delle licenze dei seguenti eventi: THE PLAYERS Championship e FedExCup Playoffs. Stando alle parole di Cam Weber, EA SPORTS EVP e GM, il team di sviluppo è attualmente al lavoro su alcuni dei campi da gioco e uno di questi è quello di Pebble Beach, il quale verrà ricreato meticolosamente.

Purtroppo non è stato chiarito se il gioco approderà anche su PC e, soprattutto, quale sia la finestra di lancio. In attesa di nuovi dettagli, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è apparso un brevetto di EA che parla di mappe next-gen generate con IA Neurale.