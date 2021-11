EA Sports PGA Tour è stato rinviato: qual è la nuova finestra di lancio?

Gli appassionati di golf e videogiochi dovranno portare molta pazienza prima di poter mettere le mani sopra il nuovo sportivo di Electronic Arts. In precedenza EA Sports PGA Tour era stato confermato per la primavera 2022 con uscita su PS5 e Xbox Series X/S, ma la compagnia rivela ufficialmente il rinvio del gioco a data da destinarsi.

La conferma è arrivata a margine dei risultati finanziari di EA del Q2 2022, tra l'altro senza comunicare nessuna nuova finestra di lancio o le ragioni dietro tale decisione. Il gioco resta quindi avvolto nel mistero e con molta probabilità servirà ancora diverso tempo prima di vederlo in azione con video-gameplay che ne illustrino le caratteristiche ed i contenuti. EA Però non perde l'entusiasmo: "Siamo eccitati all'idea di offrirvi un nuovo gioco di golf e forniremo maggiori informazioni sui nostri piani per il lancio nei prossimi mesi".

EA Sports PGA Tour segna il ritorno del colosso americano sui prati verdi dopo aver abbandonato il golf diversi anni prima: l'ultimo gioco EA dedicato a questo sport è stato Rory McIlroy PGA Tour, uscito nel 2015 su PlayStation 4 e Xbox One. Da allora però non sono stati più prodotti nuovi episodi della serie, con l'azienda che ha concentrato i propri sforzi su altre produzioni. Non è ancora arrivato il momento di tornare sul green, in attesa di novità da parte degli sviluppatori.