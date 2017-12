EA Sports UFC 3 Beta e Fortnite Battle Royale in diretta lunedì 4 dicembre

Sono due le dirette in programma per questo freddo pomeriggio di metà dicembre: per la giornata di oggi vi proponiamo due trasmissioni dedicate alla Beta die a

Alle 17:00 spazio al nuovo gioco sportivo di Electronic Arts con licenza Ultimate Fighting Championship, ora in Beta su PlayStation 4 e Xbox One. Alle 21:00 invece RapiDNade tornerà in diretta con Fortnite, giocato in modalità Battle Royale.

Entrambi gli appuntamenti (Powered by MSI) saranno trasmessi in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.