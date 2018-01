EA Sports UFC 3: come funzionano le microtransazioni

A fine novembre, dopo la prima fase beta, sono iniziati a circolare rumor riguardo la presenza diin EA Sports UFC 3 , tanto da spingere alcune testate a definire il gioco un Pay to Win. Oggi, il Creative Director ha voluto fare chiarezza a riguardo.

Tramite le pagine di GameSpot USA, Brian Hayes fa sapere che "non ci sono microtransazioni in UFC 3, ad eccezione di Ultimate Team, in maniera simile a quanto visto nel precedente capitoli. Potrete giocare contro altri avversari e guadagnare monete le quali potranno essere utilizzate per comprare oggetti o punti UFC da utilizzare in modalità Ultimate Team senza essere obbligati a spendere nulla."

Hayes allontana quindi lo spettro del Pay to Win, ribadendo come non ci siano stati cambiamenti di sorta rispetto ad EA Sports UFC 2. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 2 febbraio.