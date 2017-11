EA Sports UFC 3: dalla Beta emergono dettagli sulle microtransazioni

è attualmente in beta su PlayStation 4 e Xbox One, stando ad alcuni report comparsi sul web la versione di prova conterrebbe un sistema di microtransazioni potenzialmente capace di privilegiare nelle partite online i giocatori disposti a pagare per acquistare nuovi potenziamenti.

Questo il report pubblicato da Astute Gaming: "EA Sports UFC 3 include microtransazioni piuttosto invasive nel comparto online, ad oggi sembra che il gioco privilegi coloro che possono spendere molto denaro per migliorare le proprie performance e penso che questo non sia lecito quando si parla di giochi competitivi. Le varie tecniche come gli attacchi, le sottomissioni e le prese possono essere migliorati tramite dei Boost reperibili nelle Lootbox. Il sistema delle casse premio è al centro dell'esperienza e ogni abilità può essere migliorata con queste ricompense.

Di fatto, anche un giocatore alle prime armi può spendere centinaia di dollari con l'obiettivo di trovare i Boost migliori e poi lanciarsi in battaglia contro altri giocatori, godendo però di fattori come resistenza aumentata, colpi più efficaci e in generale statistiche migliori rispetto a chi non ha ottenuto i potenziamenti."

Al momento non è chiaro se il sistema sarà mantenuto nel gioco completo (in uscita a febbraio) o se i Boost siano stati inclusi solo nella Beta con l'obiettivo di ottenere dei feedback in proposito. Restiamo in attesa di saperne di più ricordandovi che EA Sports UFC 3 uscirà l'8 febbraio 2018 su PS4 e Xbox One.