EA Sports UFC 3: al via un weekend di prova gratuito su PS4 e Xbox One

In occasione dell'evento UFC 223 ospitato al Barclays Center di Brooklyn, a New York, gli utenti PlayStation 4 e Xbox One potranno giocare gratuitamente con EA Sports UFC 3 fino al 9 aprile. Una buona occasione per provare il nuovo capitolo della serie.

Il weekend di prova gratuito sarà disponibile fino al 9 aprile per gli utenti PlayStation 4 e per gli utenti Xbox One abbonati a Xbox Live Gold. I giocatori potranno provare senza limitazioni cinque ore di gioco tratte dal titolo completo, decidendo di partecipare alla Modalità Knockout, UFC Ultimate Team e al Live Event tratto appunto dalla manifestazione UFC 223.

Questo significa che gli utenti potranno esibirsi in match che vedono scontrarsi Rose Namajunas contro Joanna Jedrzejczyk, oppure Max Holloway contro Khabib Nurmagomedov. In aggiunta, gli utenti Xbox One abbonati al servizio EA Access avranno a disposizione dieci ore di gioco anziché cinque, con la possibilità di acquistare la versione completa di EA Sports UFC 3 con il 35% di sconto una volta terminato il weekend di prova.

Si tratta indubbiamente di una buona occasione per testare il gioco con mano prima di un eventuale acquisto, scoprendo in prima persona tutte le modalità e le feature disponibili. Per saperne di più sul titolo vi rimandiamo alla nostra Recensione di EA Sports UFC 3.