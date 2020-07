EA Sports UFC 4 annunciato ufficialmente: ecco data d'uscita e bonus pre-order

Come anticipato qualche settimana fa, nel corso dell'ultimo match della Ultimate Fighting Championship che ha visto combattere Usman e Burns, Electronic Arts ha annunciato ufficialmente il nuovo EA Sports UFC 4.

Il titolo che ci riporta nell'ottagono è stato infatti svelato al pubblico con un nuovo trailer che ci permette non solo di ammirare la bontà del comparto grafico, ma anche di scoprire svariate informazioni sul gioco come le piattaforme di riferimento e la data d'uscita. Il gioco arriverà infatti sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 14 agosto 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e Xbox One e, ancora una volta, gli utenti PC appassionati di arti marziali miste resteranno a bocca asciutta. Chiunque prenoterà il gioco avrà diritto ad una serie di contenuti aggiuntivi come la possibilità di giocare nei panni di Tyson Fury e Anthony Joshua oltre ad un pacchetto di oggetti cosmetici a tema Backyard e Kumite, due delle arene UFC.

Non sono stati svelati i dettagli sulla possibilità di vedere un update grafico all'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X ed è probabile che Electronic Arts parlerà della questione solo in un secondo momento, essendo l'uscita del titolo fissata svariati mesi prima rispetto alla data di lancio delle console next-gen, in arrivo tra novembre e dicembre.