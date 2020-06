EA Sports UFC 4, aperte le registrazioni per la Closed Beta

La scorsa settimana è stato leakato EA Sports UFC 4, gioco non ancora annunciato ufficialmente da Electronic Arts. In queste ore è stata aperta anche la pagina dedicata alla Closed Beta, con la possibilità di registrarsi per la fase di test.

Gli interessati possono registrarsi alla Beta di EA Sports UFC 4 effettuando il login con il proprio account Electronic Arts e selezionando la piattaforma tra PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non ci sono dettagli sul gioco, con ogni probabilità il prossimo episodio di UFC verrà annunciato venerdì 19 giugno durante l'EA Play 2020, in questa occasione vedremo quasi certamente il primo trailer ufficiale e magari un video gameplay. EA Play 2020 sarà l'occasione giusta per vedere in azione anche Star Wars Squadron e per l'annuncio del nuovo gioco di Josef Fares, autore di A Way Out.

La serie EA Sports UFC ha riscosso un discreto successo in questi ultimi anni pur senza mai dominare le classifiche di vendita al pari di altri giochi sportivi Electronic Arts come Madden e FIFA, il quarto episodio potrebbe portare novità ad una formula non troppo originale e aggiornare ovviamente il roster degli atleti con tutti i nuovi fighter sotto contratto con la federazione americana.