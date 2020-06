EA Sports UFC 4: il reveal ufficiale del gioco durante il prossimo incontro UFC 251

EA Sports UFC 4 sembra avere una data di presentazione ufficiale. Sebbene i fan lo aspettassero durante lo show di EA Play Live 2020, il famoso titolo dedicato alle arti marziali miste farà il suo esordio ufficiale durante il prossimo incontro UFC 251 ad Abu Dhabi.

La notizia arriva direttamente da Ultimate Fighting Championship che ha pubblicato sui social il poster ufficiale del prossimo incontro UFC 251 con main event Usman vs. Burns, che si terrà in data 11 luglio ad Abu Dhabi. Nell'angolo in basso a sinistra della locandina appare il logo ufficiale di EA Sports UFC 4 con tanto di sottotitolo "Official Reveal". Insomma, la data di presentazione del prossimo simulatore MMA targato EA Sports sembra ormai ufficiale.

Solo qualche giorno fa comunque Electronic Arts ha dato il via alla fase di registrazione per la beta di EA Sports UFC 4, accessibile dagli interessati inserendo il proprio account EA e selezionando la piattaforma di riferimento tra PlayStation 4 e Xbox One.

Al momento in ogni caso non si conoscono i dettagli sulla prossima produzione legata al mondo delle arti marziali miste anche se a quanto sembra il titolo potrebbe arrivare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Non resta che attendere l'11 luglio per scoprire le novità di EA Sports UFC 4.