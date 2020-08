EA Sports UFC 4: si ritorna nell'ottagono con la Video Recensione in 4K

A conclusione della pausa di riflessione presa nel 2018 per ripensare l'esperienza ludica e narrativa di questa iconica serie, il team di EA Canada torna nell'Octagon per offrire a tutti gli appassionati l'opportunità di cimentarsi con le sfide digitali di EA Sports UFC 4 su PS4 e Xbox One.

L'ultimo capitolo della saga picchiaduro su licenza ufficiale Ultimate Fighting Championship porta in dote moltissime novità, pur rimanendo saldamente ancorato alla tradizione e ai suoi aspetti più rappresentativi.

Abbandonata la modalità Ultimate Team, la sussidiaria nordamericana di Electronic Arts ha attinto alla propria esperienza per riprogettare la modalità Carriera di EA Sports UFC 4 nel tentativo di innestarvi degli elementi ispirati ai giochi di ruolo. Questa coraggiosa scelta viene ripagata dalla capacità, per gli appassionati, di migliorare in maniera graduale l'esperienza restituita dalle diverse tecniche di combattimento e riuscire, così facendo, ad ampliare la rosa di opzioni ludiche a disposizione dei fan.

Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere la nostrra recensione di EA Sports UFC 4 firmata da Davide Falconero Persiani, attraverso la quale possiamo sviscerare tutte le novità che caratterizzano questo progetto che, lo ricordiamo, è disponibile dal 14 agosto su PlayStation 4 e Xbox One.