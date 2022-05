EA Sports UFC 5 'blocca' il reboot di Fight Night ma esce nel 2023? Ne parla Tom Henderson

Riallacciandosi al report finanziario di Electronic Arts e alla conferma dell'arrivo di numerosi tripla A di EA nel 2022/2023, il noto leaker Tom Henderson si riaffaccia sui social per discutere del futuro di due IP molto care ai fan di picchiaduro simulativi, ovvero quelle di EA Sports UFC e Fight Night.

In un recente scambio di battute avvenuto su Twitter, la "gola profonda" specializzatasi in leak di Battlefield e, più in generale, di giochi EA esorta i fan delle esperienze su licenza Ultimate Fighting Championship a pazientare fino all'estate del 2023 per poter calcare l'octagon di EA Sports UFC 5.

Sempre a detta di Tom Henderson, però, i lavori che Electronic Arts starebbe portando avanti sul prossimo (e ad oggi non ancora annunciato) capitolo di UFC per garantirne la commercializzazione a metà 2023 comporterebbero un tempo di attesa ancora maggiore per il rumoreggiato reboot di Fight Night.

A giudicare da quanto sostenuto da Henderson, d'altro canto, lo stesso destino dell'IP di Fight Night sarebbe appeso a un filo: le fonti anonime citate dal leaker non chiariscono se il reboot nextgen Fight Night sia da considerarsi come "cancellato" o "in pausa" per dare la precedenza allo sviluppo, appunto, di EA Sports UFC 5. Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le pinze e ad attendere una conferma o una smentita ufficiale da parte di EA.