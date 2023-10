EA Sports UFC 5: botte da orbi e grafica da urlo nel nuovo video gameplay

Dopo il primo video gameplay di EA Sports UFC 5, il nuovo filmato propostoci da Electronic Arts entra nel merito del lavoro svolto dal team di EA Vancouver per elevare il comparto grafico e rendere ancora più immersiva e viscerale l'esperienza di gioco da sperimentare nel loro prossimo picchiaduro simulativo.

Il prossimo atto della serie di UFC trarrà forza dagli strumenti di sviluppo integrati nell'ultima iterazione del Frostbite Engine, il motore grafico di EA DICE utilizzato in titoli come Battlefield 2042, Dead Space Remake e Need for Speed Unbound.

Nel filmato datoci in pasto da EA Vancouver, l'importanza del Frostbite come perno degli sforzi profusi dagli sviluppatori nordamericani viene evidenziata a più riprese sia in funzione del passaggio ai 60fps che nella ricostruzione dei danni inflitti ai singoli muscoli facciali e del corpo dei campioni che scenderanno sull'ottagono.

A detta degli autori di EA Sports UFC 5, il titolo proporrà un'esperienza di gioco estremamente realistica e viscerale, da qui l'impegno profuso per infondere ulteriore autenticità alla resa visiva con tecnologie come FaceRig, un sistema che si premurerà di riempire di tagli, ferite, lesioni ed ematomi il volto dei lottatori in funzione dei colpi assestati dall'avversario nel diverse fasi dello scontro.

La commercializzazione di EA Sports UFC 5 è prevista per il 27 ottobre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate la nostra anteprima di EA Sports UFC 5 alla ricerca del realismo estremo.