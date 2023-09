EA Sports UFC 5 'colpisce nel segno' con il primo video gameplay

La potenza di Frostbite e dell'MMA di EA Sports UFC 5 è al centro del primo video gameplay pubblicato da Electronic Arts per immergerci nelle atmosfere di questo ambizioso picchiaduro simulativo e offrirci un assaggio dell'esperienza ludica e contenutistica confezionata dai ragazzi di EA Vancouver.

Il filmato datoci in pasto dagli sviluppatori canadesi mette in luce gli evidenti passi in avanti compiuti a livello grafico e tecnico con l'adozione del Frostbite Engine, prova ne sia il passaggio ai 60fps come punto focale di un'esperienza di gioco che promette di essere particolarmente realistica e viscerale.

Il nuovo capitolo della serie videoludica di UFC promette quindi di rappresentare a schermo la violenza e la 'fisicità' degli scontri MMA, come testimoniato dal lavoro svolto da EA Vancouver nella ricostruzione dei danni inflitti ai singoli muscoli facciali.

Dietro all'incredibile realismo di EA Spoirts UFC 5 troviamo FaceRig, un sistema che punta a infondere ulteriore autenticità alla resa visiva: nelle fasi più concitate dei match vedremo il volto dei combattenti riempirsi di tagli, ematomi, ferite e lesioni varie, con tanto di intervento del medico per accertarsi dello stato di salute dei lottatori.

Date perciò un'occhiata al nuovo video gameplay e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del nuovo simulatore di MMA atteso al lancio nei prossimi mesi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il Reveal Trailer di EA Sports UFC 5.